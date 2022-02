Vos médias préférés font passer des pubs pour des articles

Technique éculée dans l'histoire du publireportage, la pleine page qui vante telle ou telle autocratie, quand ce n'est pas un cahier spécial, se pratique toujours. En 2019, de faux articles sur la Chine dans Le Parisien , Les Échos , Le Monde et Le Figaro étaient signés par l'agence de presse chinoise Xinhua News, média directement contrôlé par le Parti communiste. Ils avaient fait polémique après que France 2 a révélé que les "interviews" présentes dans ces publicités déguisées n'avaient même pas été menées auprès des intéressés . En 2021, cependant, pas de polémique autour de la quinzaine d'articles élogieux envers les progrès et les ambitions de la Chine, toujours signés Xinhua News dans Le Figaro – et référencés dans Google Actu comme des contenus médiatiques lambda.

Encore très discutées il y a quelques années, les publicités plus ou moins déguisées, payées 1 000 à 10 000 euros, sont désormais publiées de manière parfois industrielle aux côtés des articles et vidéos des journalistes des grandes rédactions. Elles s'appellent au mieux "publi-communiqué" , mais privilégient plutôt "partenariat" , "sponsorisé" et des formulations parfois absconses, fuyant par contre la mention "publicité" . Au Figaro , un article peut ainsi être "conçu et proposé par Figaro Services ", ce qui n'avance guère le lecteur quant à sa nature éventuellement publicitaire. À l'instar de bien d'autres médias, il est indiqué, en toute fin de ce faux article, que la rédaction du Figaro n'y a pas "participé" . Revue d'un genre publicitaire qui sera bientôt le seul sur Internet, comme il est devenu l'alpha et l'oméga des podcasts .

Mais la plupart du temps, ce sont des entreprises qui financent ces publireportages. Lesquels ont parfois carrément leur rubrique, comme les textes publicitaires rédigés par l'agence Scribeo dans Libération ou Le Poin t, agence qui propose des "formats innovants et natifs de contenus éditoriaux" – Libération a également lancé des publicités natives gérées en interne par sa propre régie publicitaire. L'agence SCP, elle, diffuse "des sujets d’économie et d’innovation sur votre entreprise et son actu" sur BFMTV, ainsi que sur les sites web des magazines Challenges et Capital, entre autres. Ce n'est pas tout : BFMTV et Challenges disposent aussi d'une rubrique dédiée à d'autres publicités maquillées. Aux Échos, le "Imagine Brand Studio" dispose de son propre espace sur le site du quotidien économique, tandis que le portail Les Échos Solutions mélange articles de journalistes et publicités déguisées d'entreprises adhérentes (l'autre quotidien du groupe, Le Parisien, ne rechigne pas non plus au publireportage). La régie publicitaire interne du groupe Le Monde se félicite d'avoir mélangé journalisme et publicité pour une mutuelle, enfin d'avoir su "mettre en lumière l'engagement d'Harmonie Mutuelle en faveur de la solidarité". Et ce jusqu'à créer une "rubrique de marque" sur le site web de L'Obs – décidément riche en "partenariats" publicitaires.



