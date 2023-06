Désinformation : l'Europe paie le loup pour garder la bergerie

C'est une nouvelle tellement absurde qu'elle pourrait sortir tout droit du scénario d'un épisode de Succession, la satire à succès de HBO sur un empire médiatique que dissèque l'émission de la semaine. Mais elle est bien réelle, et révélée ce jeudi 1er juin par l'Informé : Avisa partners va aider l'Union européenne à lutter contre la désinformation.

Oui, vous avez bien lu : Avisa partners, l'entreprise dont nous vous parlions l'an dernier dans une enquête en trois parties, accusée de manipuler l'information en gérant une galaxie de sociétés "ayant l'apparence de respectables rédactions" mais publiant en fait de "faux articles, payés par de grandes entreprises ou par les États clients d'Avisa partners", va "nourrir la prospective et l'analyse de l'Union européenne concernant «le multilatéralisme, la bataille des récits, la paix/la sécurité/la défense, la désinformation et le terrorisme»". Rassurant !



Reprenons : à l'été 2022, le témoignage d'un "rédacteur fantôme au service des lobbies" publié par Fakir révèle les opérations d'influence menées par Avisa partners pour le compte de clients fortunés. "Avisa partners et ses dirigeants sont liés à une véritable galaxie de faux médias ressemblant vaguement à des vrais pour peu qu'on n'en gratte pas le vernis", écrivait ASI, après avoir gratté et déniché "six commandes de désinformation" sur un site, "au moins sept" sur un autre, trois sur un autre encore… Au total, ASI a recensé des dizaines d'articles commandés par Avisa partners à ce rédacteur-fantôme, en plus des "propres sites d'intox, dédiés à l'intérêt de ses clients" de l'entreprise. ASI s'était ensuite rendu compte que parmi les médias réputés (Mediapart, Les Échos, Jeune Afrique…) ayant été piégés par les contenus d'Avisa, certains avaient oublié de faire le ménage dans les tribunes qu'ils avaient publiées…



Depuis la publication de notre enquête, Avisa partners, qui n'apprécie pas beaucoup que la presse indépendante s'intéresse à ses activités, nous poursuit en diffamation pour tenter de nous faire retirer nos articles, ainsi que Reflets et Mediapart. Une procédure extrêmement coûteuse pour un média indépendant. Nous réaffirmons ce que nous déclarions alors : "À ce petit air de procédure-bâillon, nous ne comptons évidemment pas céder, nos trois enquêtes ayant été réalisées dans le respect des règles journalistiques." Depuis leur plainte, de nouvelles révélations sur Avisa ont été publiées par Libération et Jeune Afrique sur "une vaste opération d'e-réputation" menée au Qatar par Avisa comme "sous-traitant technique", et "le lucratif business d'Avisa partners en Afrique".