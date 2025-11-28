CNews : le jour où l'ARCOM a basculé dans une réalité parallèle

D'abord par son timing : ce démenti catégorique est intervenu jeudi 27 novembre, à quelques heures de la diffusion d'une enquête de l'émission Complément d'enquête (France 2) justement consacrée à CNews . Ce timing a obligé l'équipe de l'émission, incapable d'intégrer en quelques heures ce nouveau rebondissement au montage final, à couper une minute de son émission sous peine, confirment plusieurs sources, de déprogrammation totale.

Est-ce parce que le nouveau président de l'ARCOM, Martin Adjari, s'est fait bousculer sur ses accointances PS passées, par le rapporteur ciottiste de la toute neuve commission d'enquête sur la "neutralité de l'audiovisuel public" ? Est-ce parce que des "journalistes" de Frontières se sont introduits en mode intimidation dans les couloirs de l'ARCOM en janvier dernier ? Est-ce tout simplement la peur de l'avenir ? "Il n’y a pas de contournements des règles du pluralisme politique sur le mois de mars 2025 sur CNews, et s’il y en avait eu, nous les aurions identifiés et nous serions intervenus. Nous n'avons pas de doute" : cette déclaration surréaliste de l'ARCOM au Point , puis à l'AFP, selon laquelle CNews était irréprochable sur le plan du pluralisme , marque une étape supplémentaire vers le basculement général, institutions comprises, dans une réalité parallèle.

Cette émission décortiquait la "méthode CNews", et ses arrangements avec la réglementation sur les temps de parole politiques, notamment par la diffusion à la pelle, en pleine nuit, des déclarations de responsables de gauche. La minute coupée montrait notamment la diffusion nocturne d'un discours de François Hollande, au son problématique, manifestement destinée à "contourner" la réglementation.

"rendez-vous avec françois hollande"



Ce passage de l'émission de France 2 s'appuyait lui-même sur un rapport de Reporters Sans Frontières , "sur CNews, le grand contournement" . "Le 27 mars, à 23 h, citait par exemple le rapport , la stratégie de contournement devient tellement caricaturale que le présentateur Gauthier Le Bret ne peut retenir un sourire en lançant à la fin de son émission “un rendez-vous avec François Hollande.” Mais l'enquête de RSF était aussi fondée sur une technique novatrice : l'analyse des bandeaux de la chaîne (700 000 bandeaux analysés en mars 2025).