Ismaël Aali retrouvé mort dans un étang près de Lyon : l'indifférence médiatique

Info Le Progrès : "Un homme d'une vingtaine d'années retrouvé mort dans un étang au sud de Lyon : un suspect en garde à vue" . On est le 7 janvier et les lecteur·rices du quotidien régional découvrent pour la première fois l'existence de ce drame. "Ces promeneurs ont pour habitude, tous les matins, de balader leur chien aux abords de l'étang du Prin, à Loire-sur-Rhône, au sud de Lyon. Ce mardi 6 janvier, aux alentours de 9 heures, leur balade a tourné court. Ils ont découvert un corps immergé sous une fine couche de glace dans ce plan d'eau, voisin du bassin de joutes, à l'abri des regards", peut-on lire en accroche de ce court papier.

Dès le lendemain, l'affaire prend une autre tournure. Un homme de 21 ans est mis en examen et la ...